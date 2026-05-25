Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 25-27 мая

В ближайшее время ожидается низкая солнечная активность.

Будут ли магнитные бури в ближайшее время

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 25-27 мая 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

С понедельника по среду, 25–27 мая, прогнозируется низкая солнечная активность. По данным специалистов, в этот период геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной и стабильной — значительных магнитных волнений и бурь не ожидается.

Магнитосфера Земли сохранится в пределах нормы, без резких всплесков активности и продолжительных возмущений. Начало недели подойдет для привычного ритма жизни, активной работы, физических нагрузок и отдыха.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

