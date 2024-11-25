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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 25-27 ноября

Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 25-27 ноября

Прогноз погоды на 25, 26, 27 ноября / Фото: www.credits

В ближайшее время не ожидается сильных магнитных бурь.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 25-27 ноября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 25 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует небольшим магнитным волнениям, которые уже ко вторнику и среде, 26-27 ноября, утихнут и магнитосфера придет в норму.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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