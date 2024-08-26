Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 26-28 августа

В ближайшее время ожидается повышение солнечной активности.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 26-28 августа 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В понедельник, 26 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует небольшим геомагнитным волнениям, неспособным влиять на самочувствие людей. Однако уже во вторник и среду, 27 и 28 августа, геомагнитная активность повысится до К-индекса 4 (желтый уровень) – небольшой магнитной бури.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
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