Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 26-28 декабря

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 11-13 декабря 2023 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности - К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Сегодня, 26 декабря, геомагнитная активность будет на низком – зеленом – уровне (К-индекс 3), но уже завтра, 27 декабря, и послезавтра, 28 декабря, повысится на 1 единицу, до К-индекса 4 (желтый уровень), что соответствует небольшой магнитной буре, которая уже может оказывать влияние на самочувствие людей.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли вспышки на Солнце и магнитные бури влиять на здоровье человека.

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