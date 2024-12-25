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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 26-28 декабря

Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 26-28 декабря

Прогноз магнитных бурь на 26, 27, 28 декабря / Фото: www.credits

В ближайшее время ожидается высокая солнечная активность.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 26-28 декабря 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Магнитная буря, начавшаяся 25 декабря, будет сохранять свою силу и в четверг, 26 декабря. К пятнице, 27 декабря, она немного утихнет – до К-индекса 4 (желтый уровень), но может быть ощутимой для метеозависимых людей. В субботу, 28 декабря, ожидаются небольшие магнитные волнения.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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