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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 26-28 февраля

Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 26-28 февраля

Прогноз магнитных бурь на 26, 27, 28 февраля / Фото: Credits

Ближайшее время ожидаются скачки солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 26-28 февраля 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности - К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

26 февраля ожидается геомагнитная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует сильной магнитной буре, способной оказывать ощутимое влияние на самочувствие людей. 27 и 28 февраля ожидается снижение солнечной активности до К-индекса 3 (зеленый уровень) – умеренная геомагнитная активность.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли вспышки на Солнце и магнитные бури влиять на здоровье человека.

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