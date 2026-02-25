- Дата публикации
-
- Категория
- Актуальная тема
- Количество просмотров
- 31
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 26-28 февраля
В ближайшее время ожидается умеренная солнечная активность.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 26-28 февраля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В четверг, 26 февраля, ожидаются магнитные волнения с К-индексом 4 (желтый уровень), неспособные влиять на самочувствие людей. В пятницу, 27 февраля, солнечная активность снизится, возможны лишь незначительные магнитные волнения. В субботу, 28 февраля, магнитосфера придет в норму.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.