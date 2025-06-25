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ТСН в социальных сетях

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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 26—28 июня

В ближайшее время ожидается умеренно высокая солнечная активность.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Прогноз магнитных бурь на 26, 27, 28 июня

Прогноз магнитных бурь на 26, 27, 28 июня / © Associated Press

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 26—28 июня 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 26 июня, ожидается сильная магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), способная влиять на самочувствие людей. В пятницу, 27 июня, мощность бури снизится до К –индекса 4 (желтый уровень) — ощутимые магнитные волнения. А в субботу, 28 июня, возможно, магнитосфера придет в норму.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

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Дата публикации
Количество просмотров
13
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