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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 26—28 июня
В ближайшее время ожидается умеренно высокая солнечная активность.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 26—28 июня 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В четверг, 26 июня, ожидается сильная магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), способная влиять на самочувствие людей. В пятницу, 27 июня, мощность бури снизится до К –индекса 4 (желтый уровень) — ощутимые магнитные волнения. А в субботу, 28 июня, возможно, магнитосфера придет в норму.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.