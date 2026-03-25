Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 26-28 марта

Будут ли магнитные бури в ближайшее время

Реклама

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 26-28 марта 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

С четверга по субботу, 26–28 марта, по прогнозам специалистов ожидается умеренная солнечная активность. К-индекс будет находиться на уровне около 4 (желтый уровень), что соответствует слабым геомагнитным колебаниям. Такие условия считаются относительно спокойными и, как правило, не оказывают заметного влияния на здоровье большинства людей.

Реклама

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.