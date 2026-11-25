Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © Credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 26-28 ноября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и воздействие на людей и технику.

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В четверг, 26 ноября, прогнозируется умеренная геомагнитная активность. Возможны небольшие колебания магнитного поля Земли с К-индексом до 3–4, однако до уровня магнитной бури они не достигнут.

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Уже в пятницу, 27 ноября, ситуация изменится. Ожидается повышение геомагнитной активности: К-индекс может достичь отметки 5, что соответствует красному уровню и магнитной буре класса G1. Наиболее заметные возмущения прогнозируются в первой половине дня.

В субботу, 28 ноября, геомагнитная активность останется повышенной, однако сильной магнитной бури пока не ожидается. Возможны отдельные периоды возмущений магнитосферы с К-индексом около 4.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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