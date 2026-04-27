Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 27-29 апреля

Будут ли магнитные бури в ближайшее время

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 27-29 апреля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 27 апреля, ожидается повышенная солнечная активность, которая приведет к магнитной буре с К-индексом 5 (красный уровень). Это означает, что геомагнитные колебания будут достаточно ощутимыми и могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Во вторник, 28 апреля, магнитосфера Земли стабилизируется — сильных магнитных бурь и выраженных колебаний не ожидается.

Однако уже в среду, 29 апреля, ситуация снова изменится: прогнозируется очередной всплеск солнечной активности и новая магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень). Повторные геомагнитные возмущения могут сильнее ощущаться теми, кто чувствителен к подобным изменениям, особенно если организм не успел полностью восстановиться.

В дни магнитных бурь рекомендуется придерживаться щадящего режима, следить за давлением, ограничить кофеин и алкоголь, а также уделить внимание качественному сну и прогулкам на свежем воздухе.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.