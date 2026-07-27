Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 27-29 июля

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 27-29 июля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также её последствия и воздействие на людей и технику.

В понедельник, 27 июля, по прогнозам специалистов, сохранится низкая солнечная активность. Ожидаются лишь слабые магнитные волнения с К-индексом 2–3, что соответствует зеленому уровню геомагнитной активности. Такие колебания считаются незначительными и не влияют на самочувствие большинства людей.

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Во вторник, 28 июля, солнечная активность немного усилится. Прогнозируются магнитные волнения с К-индексом 4 (желтый уровень). Несмотря на повышение геомагнитной активности, сильной магнитной бури не ожидается.

Уже в среду, 29 июля, магнитосфера Земли стабилизируется. По предварительным данным, геомагнитная обстановка вернется в норму, а солнечная активность снизится до спокойных значений. Ощутимых магнитных бурь и волнений в этот день не прогнозируется.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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