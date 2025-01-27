Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 27-29 января

В ближайшее время не ожидается повышения солнечной активности.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 27-29 января 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
Буря, бушевавшая в выходные, утихла. С понедельника, 27 января, по среду, 29 января, ожидается нормальная магнитосфера, без магнитных волнений и бурь.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
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