Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 27-29 января

В ближайшее время не ожидается повышения солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 27-29 января 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Буря, бушевавшая в выходные, утихла. С понедельника, 27 января, по среду, 29 января, ожидается нормальная магнитосфера, без магнитных волнений и бурь.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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