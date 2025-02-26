Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 27 февраля – 1 марта

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 27 февраля – 1 марта 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 27 февраля, будет нормальная магнитосфера, без бурь. В пятницу, 28 февраля, ожидается повышение солнечной активности до К-индекса 4 (желтый уровень), что соответствует слабой магнитной буре, не способной влиять на самочувствие людей, которая будет сохранять свою силу до субботы, 1 марта.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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