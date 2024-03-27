Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 28-30 марта

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 28-30 марта 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Мощная буря, бушевавшая последние несколько дней, наконец снизит свою силу. И 28 марта ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует минимальному геомагнитному волнению. А к 29-30 марта магнитосфера придет в норму.

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