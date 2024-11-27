Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 28-30 ноября

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 28-30 ноября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 25 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует небольшой магнитной буре, которая уже к вечеру начнет усиливаться. В пятницу, 29 ноября, ожидается сильная буря с К-индексом 5 (красный уровень), которая в субботу, 30 ноября, усилится до К-индекса 6 (красный уровень) - бури, способной влиять на самочувствие метеозависимых людей.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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