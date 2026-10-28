Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 29-31 октября

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 29-31 октября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и воздействие на людей и технику.

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С четверга по субботу, 29–31 октября, ожидается низкая солнечная активность. В эти дни сильных магнитных бурь и ощутимых геомагнитных волнений не прогнозируется.

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В целом конец октября обещает пройти на фоне спокойной геомагнитной обстановки.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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