Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 29-31 января

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 29-31 января 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности - К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Повышение магнитной активности, начавшееся еще 22 января, наконец пошло на спад. Сегодня, 29 января, ожидается умеренная геомагнитная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), которая уже завтра, 30 января, повысится на 1 единицу и перейдет на желтый уровень с К-индексом 4, который соответствует сильной магнитной буре, но уже 31 января магнитосфера придет в норму.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли вспышки на Солнце и магнитные бури влиять на здоровье человека.

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