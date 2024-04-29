Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 29 апреля – 1 мая

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 29 апреля – 1 мая 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

В понедельник, 29 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильной буре, способной влиять на самочувствие людей. Во вторник, 30 апреля, ее активность снизится до К-индекса 3 (зеленый уровень), однако уже в среду, 1 мая, опять повысится до К-индекса 4 (желтый уровень) – ощутимое магнитное волнение.

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