- Дата публикации
-
- Категория
- Актуальная тема
- Количество просмотров
- 181
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 3–5 апреля
В ближайшее время ожидается повышение солнечной активности.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 3–5 апреля 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В четверг и пятницу, 3 и 4 апреля, ожидается нормальная магнитосфера, без бурь. Однако уже в субботу, 5 апреля, будет повышение солнечной активности до К-индекса 5 (красный уровень), что соответствует несильной магнитной буре.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.