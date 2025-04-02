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ТСН в социальных сетях

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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 3–5 апреля

В ближайшее время ожидается повышение солнечной активности.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Прогноз магнитных бурь на 3, 4, 5 апреля

Прогноз магнитных бурь на 3, 4, 5 апреля / © www.credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 3–5 апреля 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг и пятницу, 3 и 4 апреля, ожидается нормальная магнитосфера, без бурь. Однако уже в субботу, 5 апреля, будет повышение солнечной активности до К-индекса 5 (красный уровень), что соответствует несильной магнитной буре.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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