Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 3-5 февраля

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 3-5 февраля 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 3 февраля, ожидаются магнитные волнения с К-индексом 3 (зеленый уровень), неспособные влиять на самочувствие людей. Во вторник, 4 февраля, солнечная активность увеличится до несильной магнитной бури с К-индексом 4 (желтый уровень), которая будет сохранять свою мощность и в среду, 5 февраля.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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