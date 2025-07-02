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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 3—5 июля
В ближайшее время ожидается повышенная солнечная активность.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 3—5 июля 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В четверг, 3 июля, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует магнитной буре. В пятницу, 4 июля, геомагнитная активность снизится до К-индекса 4 (желтый уровень), — магнитных волнений, которые могут быть ощутимыми для метеозависимых людей. Магнитные волнения ожидаются и в субботу, 5 июля.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.