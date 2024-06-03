Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 3-5 июня

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 3-5 июня 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

3 июня ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует спокойной геомагнитной обстановке, магнитных бурь не ожидается. Однако уже 4 и 5 июня будет повышение геомагнитной активности до К-индекса 5 (красный уровень) – сильной магнитной бури.

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