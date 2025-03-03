Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 3-5 марта

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 3-5 марта 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 3 марта, ожидаются небольшие магнитные волнения, не способные влиять на людей. Однако уже ко второй половине вторника, 4 марта, будет резкое повышение солнечной активности до К-индекса 5 (красный уровень), что соответствует сильной магнитной буре, способной влиять на самочувствие метеозависимых людей, которая будет продолжаться и в среду, 5 марта.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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