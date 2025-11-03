Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 3—5 ноября

Какие магнитные бури будут 3, 4, 5 ноября / © www.credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 3—5 ноября 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В первой половине понедельника, 3 ноября, ожидается слабая магнитная буря, которая к концу дня утихнет. Во вторник и среду, 4 и 5 ноября, ожидается низкая солнечная активность — сильных магнитных волнений и бурь не будет.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.