Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 3-5 октября

В ближайшее время не ожидается сильных магнитных бурь.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 3-5 октября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг и пятницу, 3 и 4 октября, ожидается нормальная магнитосфера с К-индексом 2 (зеленый уровень). Однако уже в субботу, 5 октября, будет повышение солнечной активности до К-индекса 4 (желтый уровень) – небольшая магнитная буря.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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