Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 30 декабря – 1 января

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 30 декабря – 1 января 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 30 декабря, ожидаются небольшие магнитные волнения, которые уже во вторник, 31 декабря, перерастут в мощную магнитную бурю с К-индексом 6 (красный уровень), способную влиять на самочувствие метеозависимых людей. В среду, 1 января, буря утихнет до К-индекса 4 (желтый уровень), но все равно может быть ощутимой.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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