Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 30 июля – 1 августа

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © Credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 30 июля – 1 августа 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и воздействие на людей и технику.

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С четверга по субботу, с 30 июля по 1 августа, ожидается умеренная солнечная активность. В этот период прогнозируются небольшие магнитные колебания с К-индексом 3, что соответствует зеленому уровню.

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Такие геомагнитные возмущения считаются слабыми и, как правило, не оказывают заметного влияния на самочувствие людей. Существенных магнитных бурь в эти дни специалисты не прогнозируют

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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