Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 30 мая – 1 июня

В ближайшее время не ожидается высокой солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 30 мая – 1 июня 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

С 30 мая по 1 июня ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует умеренному магнитном волнению, без магнитных бурь.

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