Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 30 сентября – 2 октября

В ближайшее время ожидается понижение солнечной активности.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 30 сентября – 2 октября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В понедельник, 30 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует магнитной буре. Однако уже во вторник и среду, 1 и 2 октября, активность понизится до К-индекса 3 (зеленый уровень) – небольшие магнитные волнения.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
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