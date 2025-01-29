Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 30 января – 1 февраля

В ближайшее время ожидаются изменения солнечной активности.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 30 января – 1 февраля 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В четверг, 30 января, будет нормальная магнитосфера, без бурь. В пятницу, 31 января, ожидаются небольшие магнитные волнения, неспособные влиять на самочувствие людей. В субботу, 1 февраля, магнитосфера придет в норму.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
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