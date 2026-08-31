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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 31 августа — 2 сентября
В ближайшее время ожидается низкая солнечная активность.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 31 августа — 2 сентября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также её последствия и воздействие на людей и технику.
С понедельника по среду, 31 августа — 2 сентября, ожидается низкая солнечная активность. В этот период геомагнитная обстановка будет преимущественно спокойной, а существенных изменений в магнитном поле Земли не прогнозируется.
В эти дни не ожидается ощутимых магнитных колебаний и магнитных бурь. Солнечная активность будет оставаться на невысоком уровне, поэтому для большинства людей этот период должен пройти без заметного влияния на самочувствие.
Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.