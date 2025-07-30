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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 31 июля — 2 августа
В ближайшее время ожидается умеренная солнечная активность.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 31 июля — 2 августа 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В четверг, 31 июля, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует ощутимым магнитным волнениям, которые уже в пятницу, 1 августа, утихнут до К-индекса 3 (зеленый уровень). А в субботу, 2 августа, возможно, магнитосфера придет в норму.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.