Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 31 марта – 2 апреля

Прогноз магнитных бурь / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 31 марта – 2 апреля 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Буря, бушевавшая последнюю неделю, наконец утихла. С понедельника, 31 марта по 2 апреля ожидается нормальная магнитосфера, возможны слабые магнитные волнения, не способные влиять на самочувствие людей.

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Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.