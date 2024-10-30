Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 31 октября – 2 ноября

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 31 октября – 2 ноября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 31 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует нормальной магнитосфере, без бурь. В пятницу и субботу, 1 и 2 ноября, также не ожидается повышения солнечной активности.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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