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ТСН в социальных сетях

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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 4—6 августа

В ближайшее время ожидается низкая солнечная активность.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Прогноз магнитных бурь на 4, 5, 6 августа

Прогноз магнитных бурь на 4, 5, 6 августа / © www.credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 4—6 августа 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

С понедельника, 4 августа, по среду, 6 августа, ожидается низкая солнечная активность с К-индексом 1-2 (зеленый уровень), без магнитных волнений и бурь.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

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