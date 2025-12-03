Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 4-6 декабря

Какие магнитные бури ожидаются в ближайшее время / © Credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 4-6 декабря 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 4 декабря, ожидается мощная магнитная буря с К-индексом 6 (красный уровень), способная влить на самочувствие людей. В пятницу и субботу, 5 и 6 декабря, солнечная активность немного снизится, однако все равно будет вызывать сильные магнитные бури с К-индексом 5 (красный уровень), поэтому следует быть внимательным к своему организму.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.