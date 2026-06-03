Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 4-6 июня

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 4-6 июня 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

С четверга по субботу, 4–6 июня, прогнозируется умеренная солнечная активность. В этот период возможны незначительные возмущения магнитосферы Земли с К-индексом 4, что соответствует желтому уровню геомагнитной активности. Для большинства людей они пройдут практически незаметно и не окажут существенного влияния на самочувствие.

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Тем не менее наиболее чувствительные к изменениям геомагнитной обстановки люди могут столкнуться с легкой усталостью, сонливостью, снижением концентрации внимания или незначительными перепадами настроения.

В целом геомагнитная ситуация останется относительно спокойной и стабильной. Сильных всплесков солнечной активности, способных вызвать магнитные бури, специалисты не ожидают.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

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