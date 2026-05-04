Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 4-6 мая

Будут ли магнитные бури в ближайшее время

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 4-6 мая 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

С понедельника по среду, 4–6 мая, ожидается низкая солнечная активность — геомагнитная обстановка будет стабильной и спокойной. В этот период не прогнозируется ощутимых магнитных колебаний или бурь, а значит, магнитосфера Земли останется в пределах нормы.

Такие дни считаются наиболее благоприятными для самочувствия, особенно для метеозависимых людей. Этот период хорошо подходит для активной работы, занятий спортом и планирования важных дел.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

