Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 4—6 сентября

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 4—6 сентября 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Мощный магнитный шторм, начавшийся в ночь на 2 сентября, наконец утихает. И в четверг, 4 сентября, ожидается понижение солнечной активности до К-индекса 3 (зеленый уровень) — незначительные магнитные волнения. В пятницу и субботу, 5 и 6 сентября, магнитосфера будет оставаться такой же — без значительных волнений и магнитных бурь.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.