Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 4-6 января

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
175
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 4-6 января

Прогноз геомагнитной активности на 4-6 января / Фото: Credits

Ближайшее время наш ожидают резкие перепады геомагнитной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 4-6 января 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Завтра, 4 января, ожидается сильна магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), которая к 5 января усилится до К-индекса 6, что соответствует мощной магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей. Но уже 6 января уровень магнитной активности снизится до зеленого уровня с К-индексом 2 и магнитосфера придет в норму.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли вспышки на Солнце и магнитные бури влиять на здоровье человека.

Читайте также:

Какова природа магнитных бурь и как они влияют на человека

Какова природа магнитных бурь и как они влияют на человека

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
175
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация