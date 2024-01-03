Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 4-6 января

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 4-6 января 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Завтра, 4 января, ожидается сильна магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), которая к 5 января усилится до К-индекса 6, что соответствует мощной магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей. Но уже 6 января уровень магнитной активности снизится до зеленого уровня с К-индексом 2 и магнитосфера придет в норму.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли вспышки на Солнце и магнитные бури влиять на здоровье человека.

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