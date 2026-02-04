Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 5-7 февраля

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © Credits

Реклама

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 5-7 февраля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 5 февраля, ожидается нормальная магнитосфера, без значительных магнитных волнений и бурь. Однако уже в пятницу, 6 февраля, солнечная активность усилится, вызвав магнитную бурю с К-индексом 5 (красный уровень), которая будет сохранять свою силу и в субботу, 7 февраля.

Реклама

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.