ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Актуальная тема
Количество просмотров
94
Время на прочтение
1 мин

Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 5-7 февраля

В ближайшее время ожидается повышение солнечной активности.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Будут ли магнитные бури в ближайшее время

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © Credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 5-7 февраля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 5 февраля, ожидается нормальная магнитосфера, без значительных магнитных волнений и бурь. Однако уже в пятницу, 6 февраля, солнечная активность усилится, вызвав магнитную бурю с К-индексом 5 (красный уровень), которая будет сохранять свою силу и в субботу, 7 февраля.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

Дата публикации
Количество просмотров
94
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie