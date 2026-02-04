- Дата публикации
-
- Категория
- Актуальная тема
- Количество просмотров
- 94
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 5-7 февраля
В ближайшее время ожидается повышение солнечной активности.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 5-7 февраля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В четверг, 5 февраля, ожидается нормальная магнитосфера, без значительных магнитных волнений и бурь. Однако уже в пятницу, 6 февраля, солнечная активность усилится, вызвав магнитную бурю с К-индексом 5 (красный уровень), которая будет сохранять свою силу и в субботу, 7 февраля.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.