Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 5–7 июня

Прогноз магнитных бурь на 5, 6, 7 июня / © Credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 5–7 июня 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Буря, начавшаяся 1 июня, немного утихает, но все еще остается ощутимой. В четверг, 5 июня, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует магнитной буре, способной влиять на самочувствие метеозависимых людей. Во пятницу и субботу, 6 и 7 июня, геомагнитная активность снизится до К-индекса 4 (желтый уровень) — магнитных волнений.

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Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.