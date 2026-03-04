Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 5-7 марта

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

Реклама

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 5-7 марта 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 5 марта, ожидается низкая солнечная активность, поэтому магнитных волнений и бурь не предвидится. Однако уже в пятницу, 6 марта, солнечная активность повысится, вызвав магнитные волнения с К-индексом 4 (желтый уровень), неспособные влиять на самочувствие людей — они будут сохраняться и в субботу, 7 марта.

Реклама

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.