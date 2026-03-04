ТСН в социальных сетях

Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 5-7 марта

В ближайшее время ожидается повышение солнечной активности.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Будут ли магнитные бури в ближайшее время

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 5-7 марта 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 5 марта, ожидается низкая солнечная активность, поэтому магнитных волнений и бурь не предвидится. Однако уже в пятницу, 6 марта, солнечная активность повысится, вызвав магнитные волнения с К-индексом 4 (желтый уровень), неспособные влиять на самочувствие людей — они будут сохраняться и в субботу, 7 марта.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

