Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 5-7 ноября

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 5-7 ноября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и воздействие на людей и технику.

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С четверга по субботу, 5–7 ноября, ожидается умеренная солнечная активность. В эти дни возможны незначительные геомагнитные возмущения с К-индексом 3–4. Такие показатели соответствуют спокойному или слегка возмущенному состоянию магнитосферы и не достигают уровня магнитной бури.

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В четверг геомагнитная активность может немного повыситься, однако сильных колебаний не прогнозируется. В пятницу и субботу ситуация должна оставаться относительно стабильной, без существенных магнитных возмущений.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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