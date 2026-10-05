Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 5-7 октября

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © Credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 5-7 октября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и воздействие на людей и технику.

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В понедельник, 5 октября, ожидается высокая солнечная активность, которая вызовет сильную магнитную бурю с К-индексом 6, соответствующую красному уровню геомагнитной активности. Такое возмущение магнитного поля Земли способно повлиять на самочувствие людей, особенно метеозависимых.

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Во вторник и среду, 6–7 октября, солнечная активность может постепенно снизиться, однако геомагнитная обстановка останется неспокойной. В эти дни также возможны магнитные бури и отдельные геомагнитные волнения, хотя их интенсивность будет постепенно уменьшаться.

В целом начало недели пройдет на фоне повышенной солнечной активности. Людям, чувствительным к изменениям погоды и геомагнитной обстановки, в эти дни стоит внимательнее относиться к своему самочувствию, избегать чрезмерных нагрузок и по возможности больше отдыхать.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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