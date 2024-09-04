Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 5-7 сентября

В ближайшее время не ожидается высокой солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 5-7 сентября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

С четверга, 5 сентября, по субботу, 7 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует небольшим магнитным волнениям, неспособным влиять на самочувствие людей.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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