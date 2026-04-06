Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 6-8 апреля

Будут ли магнитные бури в ближайшее время

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 6-8 апреля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 6 апреля, ожидается умеренная солнечная активность. Прогнозируются незначительные магнитные колебания с К-индексом 4, что соответствует так называемому «желтому уровню». Такие условия считаются относительно спокойными: они не приводят к развитию полноценной магнитной бури и, как правило, не оказывают выраженного влияния на здоровье большинства людей.

Во вторник, 7 апреля, ситуация останется без изменений. Солнечная активность будет сохраняться на умеренном уровне, а магнитосфера Земли — в состоянии слабых возмущений.

В среду, 8 апреля, геомагнитная обстановка стабилизируется. Ожидается нормальное состояние магнитосферы без ощутимых колебаний и бурь.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.