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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 6-8 мая

Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 6-8 мая

Прогноз магнитных бурь на 6, 7, 8 мая / Фото: www.credits

В ближайшее время ожидается повышенная солнечная активность.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 6-8 мая 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

С понедельника, 6 мая, по среду, 8 мая, ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень), что соответствует мощной магнитной буре, способной влиять на организм человека.

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