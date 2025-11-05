Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 6—8 ноября

Какие магнитные бури будут 6, 7, 8 ноября / © Credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 6—8 ноября 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 6 ноября, в первой половине дня будут небольшие магнитные волнения, которые уже вечером перерастут в бурю с К-индексом 5 (красный уровень). В пятницу, 7 ноября, ожидается повышенная солнечная активность и магнитная буря, которая уже к субботе, 8 ноября, утихнет до умеренных магнитных волнений, однако они будут неощутимы для людей.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.